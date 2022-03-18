Минград Нижегородской области утвердил проект Восточного обхода Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Минград Нижегородской области утвердил проект Восточного обхода Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Согласно информации, протяженность четырехполосной дороги составляет 14,8 километров. Предварительная интенсивность движения оценивается в 14 тысяч автомобилей в сутки со средней скоростью в 100 км/ч.

Строительство будет проходить в два этапа, на первом из которых будут построены 2 полосы для движения, 3 моста, эстакада, 4 транспортные развязки, 6 подземных биопереходов для животных и шумозащитные экраны протяженностью 3,9 км. Также будет проведена реконструкция существующей развязки в Кстово.

Вторым этапом предусматривается строительство дополнительных двух полос автомобильной дороги с увеличением общего количества полос до четырех.

Согласно проекту, с учетом возможного возведения моста через Волгу, строительство Восточного обхода Нижнего Новгорода будет способствовать перераспределению межрегиональных транзитных транспортных потоков, следующих по направлению Киров – Нижний Новгород – Чебоксары, и тем самым разгрузит центральную часть Нижнего Новгорода.

Кроме того, строительство новой дороги позволит перераспределить транспортные потоки от Восточного подъезда к Нижнему Новгороду к трассе М-7, а также вывести транзитные потоки за пределы жилых территорий населенных пунктов Кстовского района, а именно деревни Афонино, села Большая Ельня и деревни Опалиха.

Ранее сообщалось, что почти 16 млрд рублей выделят на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода.