Экспертиза подтвердила достаточность природоохранных мероприятий при проектировании Восточного обхода Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Экспертиза подтвердила достаточность природоохранных мероприятий при проектировании Восточного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, при разработке проектной документации была проведена оценка воздействия на окружающую среду с детальной проработкой мероприятий по охране окружающей среды, включая мероприятия по охране редких видов живых организмов, занесенных в Красные книги РФ и субъектов РФ.

Экспертиза подтвердила достаточность принятых природоохранных мероприятий. В ведомстве уточнили, что строительство Восточного обхода предусматривает возведение подземных биопереходов для животных.

Напомним, что Минград Нижегородской области утвердил проект Восточного обхода Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что почти 16 млрд рублей выделят на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода.