Благоустройство сквера им. Свердлова в Нижегородском районе завершится до 1 сентября Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство сквера им. Свердлова в Нижегородском районе завершится до 1 сентября 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, ко второму этапу благоустройства сквера подрядчик планирует приступить к середине апреля.

В АНО "Центр 800" подчеркнули, что стоимость контракта, заключенного в прошлом году, не изменилась.

Напомним, что благоустройство выполняется на территории, ограниченной домами 20Б по ул. Большой Покровской, 30А по ул. Грузинской, 17-23 по ул. Алексеевской и 9Б, 11, 13 по ул. Октябрьской. В рамках инфраструктурной программы "Среда 800" на площадке за отелем Mercure, на месте пустыря, создается комфортное общественное пространство.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Подрядчиком выступает ООО "Горстрой".

В конце декабря 2020 года состоялось открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова. Там появились места для отдыха, игровая зона, площадка для мероприятий, навес для ожидания транспорта, обновилось озеленение и освещение.

После благоустройства во второй части сквера им. Свердлова появятся места для отдыха и дорожки для комфортных прогулок, зона для проведения небольших культурных мероприятий, спортивная зона с уличными тренажерами и детская зона с игровыми элементами. На территории оборудуют велопарковку, туалет, установят освещение и высадят растения, а также оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской.