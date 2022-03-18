Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
05 апреля 2022 18:15  [1] Коммунальщики Дзержинска с начала года по требованию ГЖИ отремонтировали 11 подъездов
05 апреля 2022 17:56  [48] Правительство РФ расширило программы доступного жилья
05 апреля 2022 17:33  [68] Более 2,2 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области
05 апреля 2022 17:06  [108] Благоустройство сквера им. Свердлова в Нижегородском районе завершится до 1 сентября
05 апреля 2022 16:52  [126] Узбекистанская Бухара станет новым городом-побратимом Нижнего Новгорода
05 апреля 2022 16:38  [114] Расписание электричек изменится на Арзамасском и Уренском направлениях с 13 апреля
05 апреля 2022 16:13  [140] Автодилер Jaguar Land Rover в Нижегородской области не планирует приостанавливать работу
05 апреля 2022 16:07  [128] Экспертиза подтвердила достаточность природоохранных мероприятий при проектировании Восточного обхода Нижнего Новгорода
05 апреля 2022 15:47  [173] Летние электрички в Нижегородской области начнут работать с 9 апреля
05 апреля 2022 15:33  [134] "Теплоэнерго" проведет проверку герметичности трубопроводов в двух районах Нижнего Новгорода
Общество

Благоустройство сквера им. Свердлова в Нижегородском районе завершится до 1 сентября

05 апреля 2022 17:06  [108] Общество

Фото: ИРГСНО

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Благоустройство сквера им. Свердлова в Нижегородском районе завершится до 1 сентября 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, ко второму этапу благоустройства сквера подрядчик планирует приступить к середине апреля.

В АНО "Центр 800" подчеркнули, что стоимость контракта, заключенного в прошлом году, не изменилась.

Напомним, что благоустройство выполняется на территории, ограниченной домами 20Б по ул. Большой Покровской, 30А по ул. Грузинской, 17-23 по ул. Алексеевской и 9Б, 11, 13 по ул. Октябрьской. В рамках инфраструктурной программы "Среда 800" на площадке за отелем Mercure, на месте пустыря, создается комфортное общественное пространство.

Концепция благоустройства разработана Институтом развития городской среды Нижегородской области. Подрядчиком выступает ООО "Горстрой".

В конце декабря 2020 года состоялось открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова. Там появились места для отдыха, игровая зона, площадка для мероприятий, навес для ожидания транспорта, обновилось озеленение и освещение.

После благоустройства во второй части сквера им. Свердлова появятся места для отдыха и дорожки для комфортных прогулок, зона для проведения небольших культурных мероприятий, спортивная зона с уличными тренажерами и детская зона с игровыми элементами. На территории оборудуют велопарковку, туалет, установят освещение и высадят растения, а также оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сквер
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Кирилл Зайцев «Мой Лермонтов»
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph