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Мобильный офис по сбору заявок на догазификацию в апреле посетит Семёновский, Городецкий, Володарский и Вачский районы

06 апреля 2022 14:24  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Нижегородской области подали уже более 18 тысяч заявок на участие в программе догазификации. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Из общего количества порядка 14,3 тысячи заявок принято для отработки, заключено почти 8 тысяч договоров на техническое присоединение.

Для удобства оформления заявок на догазификацию работает мобильный офис "Газпром газораспределение Нижний Новгород". А заявки на выездное обслуживание можно направить через местные администрации.

В ближайший месяц мобильный офис побывает в Семёновском, Городецком, Володарском и Вачском районах по следующему графику:

11 апреля – г.о.Семеновский, с. Ильино-Заборское;
12 апреля – Городецкий район, с.Зиняки, с. Бриляково;
20 апреля - г.о.Семеновский, с. Ильино-Заборское;
29 апреля – Володарский район, п. Красная Горка;
4 мая – Вачский район, с. Новоселки (ул. Фотинино, ул. Кошкино).

Мобильный офис начинает принимать клиентов с 10:00, точный адрес расположения офиса можно уточнить в местной администрации.

Напомним, что догазификация предполагает бесплатное подключение индивидуальных жилых домов в населённых пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети. Для подачи заявки необходимо приложить комплект документов: правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН и контактные данные.

Ранее сообщалось, что подать заявку на участие в программе социальной газификации можно на портале Госуслуг.

В 2021 году участниками программы догазификации стали жители 73 населенных пунктов Нижегородской области. Газ был подведён к 2 205 домовладениям.

В этом году на программу в Нижегородской области направят более 230 млн рублей, а размер социальной поддержки при подключении к газу в регионе составит до 160 тысяч рублей.

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Теги:
Газопровод Газоснабжение
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