Расписание электричек изменится на Семёновском и Уренском направлениях с 16 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания сообщила об изменении расписания движения электропоездов на Семёновском и Уренском направлениях. Согласно информации, изменения вступят в силу с 16 апреля.

В частности, с 16 апреля поезд №7665 "Керженец - Семёнов" будет отправляться в 15:45 и прибывать на конечную станцию в 16:00.

Поезд №6541 "Семёнов - Нижний Новгород" будет отправляться на несколько минут раньше - в 16:03. Прибытие на конечную станцию - в 17:14.

Кроме того, с 17 апреля воскресный поезд №6641 "Урень - Нижний Новгород" будет отправляться в 14:22 и прибывать на конечную станцию в 17:14.

Напомним также, что ежедневно, начиная с 13 апреля, поезд №6504 "Н.Новгород – Урень" будет отправляться в 7:19 вместо 6:55 и прибывать на конечную станцию в 10:10. Поезд №6904 "Урень – Шахунья" будет отправляться в 10:12 вместо 9:48 и прибывать на конечную станцию в 10:57.

В ВВПК рекомендовали при планировании поездки на электричке сверять актуальное расписание на официальном сайте.

Напомним, с 13 апреля изменилось изменении расписание движения поездов и на Арзамасском направлении.

Также сообщалось, что летние электрички в Нижегородской области начнут работать на "садовых направлениях" с 9 апреля.