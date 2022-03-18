Расписание электричек изменится на Семёновском и Уренском направлениях с 16 апреля

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Волго-Вятская пригородная пассажирская компания сообщила об изменении расписания движения электропоездов на Семёновском и Уренском направлениях. Согласно информации, изменения вступят в силу с 16 апреля.
В частности, с 16 апреля поезд №7665 "Керженец - Семёнов" будет отправляться в 15:45 и прибывать на конечную станцию в 16:00.
Поезд №6541 "Семёнов - Нижний Новгород" будет отправляться на несколько минут раньше - в 16:03. Прибытие на конечную станцию - в 17:14.
Кроме того, с 17 апреля воскресный поезд №6641 "Урень - Нижний Новгород" будет отправляться в 14:22 и прибывать на конечную станцию в 17:14.
Напомним также, что ежедневно, начиная с 13 апреля, поезд №6504 "Н.Новгород – Урень" будет отправляться в 7:19 вместо 6:55 и прибывать на конечную станцию в 10:10. Поезд №6904 "Урень – Шахунья" будет отправляться в 10:12 вместо 9:48 и прибывать на конечную станцию в 10:57.
В ВВПК рекомендовали при планировании поездки на электричке сверять актуальное расписание на официальном сайте.
Напомним, с 13 апреля изменилось изменении расписание движения поездов и на Арзамасском направлении.
Также сообщалось, что летние электрички в Нижегородской области начнут работать на "садовых направлениях" с 9 апреля.
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