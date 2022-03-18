Госинспекция труда в Нижегородской области следит за работой сети гипермаркетов "Ашан" Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Госинспекция труда в Нижегородской области следит за работой сети гипермаркетов "Ашан". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, компания была предупреждена, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.

Также инспекция запросила информацию о количестве работников, режиме труда и выплате заработной платы в магазинах "Ашан".

В Нижнем Новгороде расположены четыре гипермаркета "Ашан" и еще три магазина подведомственной сети "Атак".

В Госинспекции труда в заключение отметили, что в Нижегородской области проводится мониторинг компаний, находящихся в группе риска, а также осуществляются профилактические визиты на такие предприятия.

Ранее сообщалось, что косметический бренд L’Oréal Russia продолжит продажу товаров в Нижегородской области.