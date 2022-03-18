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Госинспекция труда в Нижегородской области следит за работой сети гипермаркетов "Ашан". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, компания была предупреждена, что в случаях введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя, предоставления работникам отпусков без сохранения зарплаты, сокращения сотрудников и ликвидации организация должна соблюдать требования трудового законодательства РФ.
Также инспекция запросила информацию о количестве работников, режиме труда и выплате заработной платы в магазинах "Ашан".
В Нижнем Новгороде расположены четыре гипермаркета "Ашан" и еще три магазина подведомственной сети "Атак".
В Госинспекции труда в заключение отметили, что в Нижегородской области проводится мониторинг компаний, находящихся в группе риска, а также осуществляются профилактические визиты на такие предприятия.
Ранее сообщалось, что косметический бренд L’Oréal Russia продолжит продажу товаров в Нижегородской области.
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