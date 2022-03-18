Косметический бренд L’Oréal Russia продолжит продажу товаров в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта vk.com/loreal_talent

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Государственная инспекция труда в Нижегородской области направила предостережения о недопустимости нарушения трудового законодательства известным компаниям по производству парфюмерии и косметики, которые имеют в регионе собственные магазины. В частности, документ был направлен в адрес французских L’Oréal и Sephora и американской Estée Lauder.

Как уточнили в Гострудинспекции, работодателям компаний даны разъяснения о необходимости соблюдения трудовых прав работников в случае введения организационно-штатных изменений, простоя или ликвидации производства - в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ.

В ответ на предостережение представительство компании L’Oréal Russia (АО "Л’Ореаль") сообщило, что продолжает свою деятельность в России, предоставляя в том числе необходимые товары для гигиены и ухода за кожей для взрослых и детей. Напомним, брент реализует продукцию под марками Maybelline, Garnier, La Roche-Posay, Vichy и другими.

Как отметили в компании, российское производство продолжает действовать на территории Калужской области, рабочие места и зарплата сотрудникам сохранены.

Но при этом, компания приняла решение о временном закрытии только собственных магазинов и бутиков и продолжит реализацию продукции через действующих партнёров и дистрибьютеров парфюмерных сетей, аптек, парикмахерских и продовольственных магазинов.

Компания Sephora ответила нижегородской Трудинспекции, что не проводит процедуру сокращения штатной численности, не отправляет работников в вынужденный простой и в отпуска без оплаты труда. Задолженность по выплате зарплаты отсутствует. Но вот продукция данной марки выведена из ассортимента торговых сетей.

Ответ от ООО "Эсте Лаудер Компаниз" в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области пока не поступил.

Напомним, что ранее о работе в штатном режиме сообщили автодилеры "Mercedes – Benz", Audi и Honda, а также BMW.