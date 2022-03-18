Центральная районная библиотека в поселке Тонкино Нижегородской области будет отремонтирована по нацпроекту Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центральная районная библиотека в поселке Тонкино Нижегородской области будет отремонтирована по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Согласно информации, в библиотеке уже отремонтированы кровля и заменена часть окон. На это из районного бюджета было выделено около 1,9 млн рублей.

Также 2,5 млн рублей было направлено на облицовку здания современными материалами, монтаж эвакуационной лестницы и ремонт части внутренних помещений. Эти работы подрядчик завершит к началу лета.

Как сообщили в отделе культуры администрации Тонкинского района, в настоящее время готовится проектно-сметная документация по созданию модельной библиотеки в Тонкине.

По словам глава МСУ Тонкинского муниципального района Александра Баева, в 2019 году в районе также в рамках нацпроекта "Культура" был отремонтирован Вязовский сельский ДК. В этом году, кроме ремонта здания центральной библиотеки, будет сделан капитальный ремонт детских художественной и музыкальной школ. Стоимость этих работ составит 9,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области модернизируют Мулинскую библиотеку.