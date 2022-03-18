Около 5,7 тысяч человек в Нижегородской области отправлены в вынужденный простой Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 5,7 тысяч человек в Нижегородской области отправлены в вынужденный простой. Об этом сообщила руководитель областного Управления по труду и занятости населения Арина Садулина.

Согласно информации, в регионе около 9,5 тысяч человек находятся в режиме неполной занятости. В 2020 году этот показатель составлял 40-45 тысяч человек. На данный момент 3,5 тысячи человек работают в режиме неполной рабочей недели, а 5,7 тысяч человек в простое.

Также сообщается, что в Нижегородской области около 7,8 тысяч безработных, что составляет 0,4% от трудоспособного населения. При этом в области доступно 58,8 тысяч вакансий.

Кроме того, по словам замгубернатора Егора Полякова, на сайте Областного кадрового агентства "ОКА" уже доступно 64 профессии, на которые высвобождаемые работники могут переучиться с последующим трудоустройством.

Ранее сообщалось, что всплеска числа обратившихся в службу занятости граждан в марте в Нижегородской области не произошло.