Газопровод введен в эксплуатацию в поселке Фролищи Нижегородской области Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Газопровод введен в эксплуатацию в поселке Фролищи Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Согласно информации, стоимость газопровода длиною 18,1 км составила 71,3 млн рублей, из которых 57 млн рублей было направлено из областного бюджета.

По словам главы МСУ Геннадия Щенникова, предполагалось, что строительство газопровода займет 2 года, но нижегородская компания ООО "Строймонтаж" закончила работы за год.

Как рассказал замминистра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин, летом будет закончен проект поселкового газопровода во Фролищах, после чего начнется строительство газопровода внутри поселка и подведение газа непосредственно к домам.

Всего же в 2022 году планируется газифицировать около 40 населенных пунктов. В 2023 году газ будет подведен еще к 25 населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области подали уже более 18 тысяч заявок на участие в программе догазификации.