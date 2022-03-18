Колл-центр новой транспортной сети в Нижнем Новгороде набирает операторов
НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Колл-центр новой транспортной сети в Нижнем Новгороде набирает операторов. Об этом сообщили в ГКУ НО "Центр развития транспортных систем".
В колл-центр обращаются горожане по вопросам маршрутной сети и работы общественного транспорта.
На вакансии приглашаются люди, желающие обрести уникальный опыт работы под руководством профессиональных специалистов, получить перспективу профессионального развития в сфере государственного управления транспортным комплексом и приобщиться к крупным региональным и городским проектам развития транспорта.
График работы – два дня по 12 часов (с 7:30 до 19:30), два выходных. Подробнее об условиях труда можно узнать по адресу: Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 150, а также по телефону: 469-04-31.
Напомним, "горячая линия" по работе новой маршрутной сети уже запущена.
До конца апреля должна быть запущена интерактивная карта, с помощью которой нижегородцы смогут построить оптимальный маршрут на общественном транспорте "из точки А в точку Б".
Ранее сообщалось, что экспертный совет по рассмотрению новой маршрутной сети нижегородской агломерации оценил, как предстоящая реформа повлияет на условия пользования общественным транспортом людьми с ограниченными возможностями.
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