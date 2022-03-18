Предложения нижегородцев с ограниченными возможностями учтут в новой маршрутной сети Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Экспертный совет по рассмотрению новой маршрутной сети нижегородской агломерации оценил, как предстоящая реформа повлияет на условия пользования общественным транспортом людьми с ограниченными возможностями. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В частности, при разработке новой маршрутной сети были учтены требования федерального законодательства в отношении маломобильных пассажиров. Например, жёстко регламентированы требования к оборудованию новых остановочных пунктов, которых в текущем году появится более 20. Данные остановки должны обеспечивать возможность посадки инвалидов по зрению и маломобильных граждан.

Как отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артём Бафанов, на маршрутах Нижнего Новгорода сегодня работает около 500 низкопольных автобусов большой вместимости, которые оборудованы приспособлениями для крепления инвалидных кресел и посадки маломобильных граждан. И именно такие автобусы предусмотрены в рамках новой маршрутной сети.

Член постоянной комиссии Думы по соцполитике Роман Пономаренко отметил, что необходимо рассмотреть возможность включения в типовой брутто-контракт для перевозчиков обязательные условия по обслуживанию маломобильных пользователей: правильный подъезд к остановке, соблюдение срока ожидания пассажиров.

Он рассказал, что в настоящее время среди людей с ограниченными возможностями распространяется анкета, которая позволит понять, насколько новые остановки представляются удобными и комфортными.

Результаты данного исследования будут проанализированы и направлены для разработчику транспортной реформы.

Как рассказали в Институте "Стройпроект", который занимается разработкой новой маршрутной сети, поступило уже около 1,5 тысячи обращений как от простых нижегородцев, так и от глав муниципалитетов. В результате их рассмотрения первоначальная схема изменилась на 30%.

Так, например, признано целесообразным сохранение работы с изменениями маршрутов автобусов №№1, 24, 95; формирование новых транспортных путей в Ольгине, посёлке Новинки, ЖК "Анкудиновский парк", "Новая Кузнечиха".

Кроме того, было предложено продлить маршруты А-30 до микрорайона Бурнаковский, Т-88 (А-88) – до пл. Горького, ТЛ-12 – до пос. Мостоотряда, А-27 – через пл.Горького до ул. Яблоневой.

Артём Бафанов подчеркнул, что корректировка новой маршрутной сети не прекратится после начала её внедрения. Ведь главная задача - сделать поездки для пассажиров более комфортными, скоростными и безопасными.

Ранее сообщалось, что интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет запущена до конца апреля. Согласно информации, с помощью карты нижегородцы смогут построить оптимальный маршрут на общественном транспорте "из точки А в точку Б".

Кроме того, уже запущена "горячая линия" по работе новой маршрутной сети.

Напомним, для водителей "Нижегородпассажиравтотранса" прошёл спецкурс по перевозке маломобильных пассажиров.