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Общество

Пункт вакцинации в Московском районе Нижнего Новгорода открылся после капремонта

10 апреля 2022 16:18  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Вакцинальный пункт, расположенный при городской больнице №28 на улице Чаадаева, открылся после капитального ремонта. Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Работы в помещении пункта проводили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Капремонт стартовал в декабре 2021 года. Он должен был , в обеспечить бесперебойную работу холодильников в вакцинохранилище.

По словам главы регионального Минздрава Давида Мелик-Гусейнова, вакцинация является важной составляющей сохранения здоровья населения. С учётом ожидаемого наступления шестой волны COVID-19 ввод после ремонта ускорит процесс вакцинации жителей района.

Обновлённый пункт вакцинации на ул. Чаадаева, 7 принимает по понедельникам, средам, четвергам и пятницам – с 8:00 до 16:00, по вторникам – с 12:00 до 16:00 и по субботам - с 9:00 до 13:00.

Записаться на вакцинацию можно через регистратуру поликлиники, медицинские посты, через интернет-порталы gu.nnov.ru или hospital28.ru, а также по телефону единого колл-центра: 8 (831) 217-17-28.

Ранее сообщалось, что более 2,2 тысячи подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области.

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Теги:
больницы Вакцина Медицина и здоровье
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