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Общество

Россельхознадзор выявил факты умышленной реализации просрочки в Нижегородской области

11 апреля 2022 15:12  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В 1 квартале 2022 года Управление Россельхознадзора по Нижегородской области выявило более 1000 нарушений, допущенных сотрудниками компаний и государственными ветеринарными врачами при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов. В частности, зафиксированы случаи выдачи ветеринарных сертификатов на просроченные товары.

Как рассказали в ведомстве, 14 марта ветеринарный врач госветуправления Дивеевского района на площадке ООО "Дивеевское" оформил эВСД на партию более 4 тонн молока, срок годности которого истёк ещё 15 февраля. Эта партия направлялась на реализацию в пищу людям.

Аналогичное нарушение допущено 17 марта ветврачом в Арзамасском районе на площадке ИП Финогенова Д. В., который оформил ветеринарный сертификат на мясную продукцию, срок годности которой истёк 15 марта.

Всего же в 1 квартале было выявлено 57 нарушений (6% от общего числа выявленных нарушений) сертификации продукции с истекшим сроком годности. 37 из них были допущены представителями хозяйствующих субъектов и 20 - ветеринарными врачами.

По фактам выявления несоблюдения требований законодательства у 16 уполномоченных лиц приостановлена регистрация в ФГИС "Меркурий" (автоматизированной системе для электронной сертификации грузов), в адрес 18 компаний направлено предупреждение, 2 хозяйствующим субъектам выдано предостережение.

Кроме того, два ветеринарных врача - в Павлове, Богородске - привлечены к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Также в Россельхознадзоре рассказали о случаях, когда уполномоченные лица организаций соглашались получать просроченную продукцию для последующей реализации. В частности, только за март было выявлено 34 случая принятия и последующей сертификации продукции, поступившей с нарушениями.

Так, 19 марта 2022 года ветврач на площадке "Сладкая жизнь Дзержинск" принял молочную продукцию, срок годности у которой истёк 30 декабря 2021 года. А 14 марта уполномоченный ООО "Дармилк" принял молоко, срок годности у которого истёк 15 февраля. Среди компаний "отличились" также представители ОАО "Тепелево", ООО "Виктория", ООО "Восторг 52", ООО "ГЕН-НН", ООО "КОМ-НН", ООО "КР-НН", ООО "МР-НН", ООО "СОВ-НН", ООО "Дружба - 15 ", ООО "Дубрава".

Аналогичные нарушения допущены и в социальных учреждениях: в детском саду №16 в Лыскове, в Барминском детском саду, в Воротынской средней школе, а также детских садах "Колосок" и №4 "Малышок".

За принятие продукции, поступившей с нарушениями Правил сертификации, в адрес уполномоченных лиц направлено предупреждение. В ряде случаев приостановлена регистрация уполномоченных лиц на срок 10 дней.

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Теги:
Продовольствие Россельхознадзор
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