Зиняковский дом культуры в Нижегородской области будет модернизирован по нацпроекту Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Зиняковский дом культуры в Нижегородской области будет модернизирован по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, на модернизацию в рамках нацпроекта "Культура" будет выделено около 3,7 млн рублей, из которых 2,6 млн рублей из федерального бюджета, свыше 800 тыс. рублей – из областного, более 200 тыс. рублей – из местного.

В 2022 году Зиняковскому дому культуры исполнится 55 лет. Учреждение обслуживает более 8 тыс. человек, на его базе работают 23 клубных формирования и творческие коллективы, принимающие участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

Как рассказала директор клуба Марина Кутасова, в здании будет проведен ремонт кровли, что позволит создать условия для хранения дорогостоящей световой и звуковой аппаратуры.

Ранее сообщалось, что центральная районная библиотека в поселке Тонкино Нижегородской области будет отремонтирована по нацпроекту.