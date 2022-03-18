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Общество

Почти 1,5 тысячи торговых мест создано на ярмарках Нижнего Новгорода

11 апреля 2022 18:42  [21] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 1,5 тысячи торговых мест создано на ярмарках Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства городской администрации.

Согласно информации, администрация города выдала разрешения на организацию 8 постоянных ярмарок с 1291 торговым местом, рассчитанным на 1172 предпринимателей. Они находятся по следующим адресам:

- ул. Чкалова, 4;

- пр. Ленина, 39, 39Б;

- Московское шоссе, Московское шоссе, 142 А;

- ул. Маковского около д.17;

- ул.Ст.производственников, у д.22;

- ул. Касьянова, напротив дома 6г, корп.1;

- у реки Кова (с Северо-Западной стороны радиорынка "Спайк-НН").

Также администрация Нижнего Новгорода еженедельно проводит выставки-ярмарки выходного дня по продаже продовольственных товаров сельхозпроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, а также изделий народных художественных промыслов Нижегородской области, на 9 торговых площадках города со 161 торговым местом на 164 предпринимателя. 

- в Автозаводском районе по адресу: пр. Кирова, у д.№10а - 13 торговых точек;

- в Канавинском районе по адресу: ул. Сергея Акимова, около домов №№ 50,51 –11 торговых точек;

- в Московском районе по адресу: ул.Чаадаева, 5 д (территория, прилегающая к ТЦ "Сокол" - 7 точек;

- в Нижегородском районе по адресу: ул. Верхнепечерская, 14б (на территории, прилегающей к ТЦ "Верхне-Печерский") – 20 торговых точек; по ул.Усилова, 3/3 – 22 торговых точки;

- в Приокском районе по адресу: - пл. Маршала Жукова, 7а (на территории, прилегающей к ТЦ Жанто-1) - 27 торговых точек; пр.Гагарина, 162а (на территории, прилегающей к ТЦ Жанто-2) - 10 торговых точек;

- в Советском районе – по адресу: пр. Гагарина, 29 (на территории, прилегающей к Дворцу спорта профсоюзов) – 7 торговых точек;

- в Сормовском районе по адресу: ул. Юбилейный, пешеходная зона к д. 32 и 31Б – 44 торговых точки.

Отмечается, что предоставление торговых мест участникам ярмарок выходного дня осуществляется на безвозмездной основе.

Для дальнейшего развития ярмарочной торговли на территории Нижнего Новгорода организована закупка на поставку ярмарочных домиков на 6 млн рублей.

В настоящее время прорабатывается вопрос по дополнительному увеличению ярмарочных мероприятий, местам и времени их проведения в городе.

Ранее сообщалось, что ассортимент продукции на ярмарках выходного дня будет расширен в Нижегородской области.

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Теги:
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