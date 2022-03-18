Ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлены до 19 апреля

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Ограничения на полеты в города на юге России продлены до 19 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.
Согласно информации, запрет распространяется на аэропорты в городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Отмечается, что остальные аэропорты России продолжают работу в штатном режиме.
Ранее Росавиация приостановила полеты в города на юге России до 13 апреля.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
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