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Общество

Нижегородские депутаты проверили состояние благоустроенных к 800-летнему юбилею территорий

12 апреля 2022 18:25  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские депутаты провели осмотр благоустроенных по программе "Среда 800" территорий. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, 12 апреля в рамках депутатского контроля за благоустройством общественных пространств к 800-летию Нижнего Новгорода комиссия проинспектировала ул. Большую Покровскую и площадь перед Нижегородской ярмаркой.

В выездном совещании приняли участие директор Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) Дарья Шорина, главы администраций Нижегородского и Канавинского районов города Илья Лагутин и Олег Алешин, заместитель директора АНО "Центр 800" Сурен Еремян, директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина, а также представители подрядных организаций.  

На участке от пересечения с Малой Покровской до пересечения с Октябрьской депутаты отметили нарушение состояния покрытия на небольших участках и оснований деревянных подиумов. 

По словам Ильи Лагутина, после зимы все замечания делятся на несколько категорий. Это неоднократные случаи вандализма и гарантийные и эксплуатационные случаи, к которым относятся ямочный ремонт дорожного покрытия, восстановление ограждений и покраска столбов.

Так, почти 20 красных стульев с Большой Покровской были украдены и испорчены неизвестными.

Также у депутатов возникли вопросы по поводу завершения работ в детской зоне на площади перед Нижегородской ярмаркой. Дарья Шорина заверила, что в рамках контракта подрядчик ООО "РусСтрой" до конца мая должен выложить резиновое покрытие

Депутат городской Думы Михаил Иванов отметил, что общественные территории после зимы находятся в хорошем состоянии. С учетом большого количества туристов в прошлом году, работы были выполнены достойно.

Напомним, группа депутатского контроля создана в 2020 году для мониторинга работ по инфраструктурной программе "Город 800". В нее вошли депутаты городской Думы и Заксобрания Нижегородской области. 

В АНО "Центр 800" также отметили, что гарантийный срок на благоустройство территорий составляет 5 лет. В течение этого периода подрядные организации будут устранять недостатки и дефекты объектов, созданных по программе "Среда 800".  

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в "Центре 800", устранение проблем будет проводиться за счет подрядных организаций. 

Мелкие недостатки будут устранены до 1 мая, а крупные повреждения (в основном от вандализма) - позднее.

Ранее сообщалось, что 30 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде в 2022 году.

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Теги:
800-летие Благоустройство Городское хозяйство
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