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Общество

Глеб Никитин посетил открывшийся детский сад в Приокском районе Нижнего Новгорода

12 апреля 2022 19:51  [111] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 апреля посетил новый детский сад, построенный в Приокском районе в рамках нацпроекта "Демография".

"Мы по национальному проекту "Демография" вводим большое количество объектов с акцентом на ясельные группы для того, чтобы полностью исключить очередь для детишек от полутора до трёх лет в соответствии с задачами, поставленными президентом России. Здесь 280 мест, 80 из них – как раз ясельная группа", - рассказал Глеб Никитин.

Дошкольное образовательное учреждение на 280 мест находится на пр. Гагарина рядом с ЖК "Гагаринские высоты". В детском зану есть бассейн и спортивные площадки, а территория оснащена внешним видеонаблюдением и системой контроля доступа для обеспечения безопасности детей.

Неофициальное название садика – "Детская космическая станция". Как отметил Глеб Никитин, оформление детского сада в космическом тиле очень символично и может мотивировать ребят интересоваться темой космоса.

Напомним, в 2021 году в микрорайоне начала работу новая школа, специализация которой направлена на изучение Вселенной и Космоса.

Глава региона также напомнил, что в конце 2021-начале 2022 года в эксплуатацию в Нижегородской области были введены 6 детских садов, и эта работа продолжится.

"В Нижегородской области продолжится создание новых мест в дошкольных детских учреждениях. Мы ни в коем случае не будем останавливать стройки. Это и важная социальная задача, и инструмент для поддержки экономики, строительной отрасли", - подчеркнул губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Детсады Нацпроект
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