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Продажа абонементов Нижегородской филармонии на концертный сезон 2022-2023 стартует 14 апреля

13 апреля 2022 17:28  [73] Культура и отдых

Фото: Нижегородская филармония

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Продажа абонементов нового концертного сезона откроется в Нижегородской филармонии в четверг, 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В филармонии отметили, что абонементная система концертов по-прежнему остаётся самой удобной формой посещения для слушателей, которые хотят спланировать свой личный концертный сезон, выбирая программы по своему вкусу и интересам. Кроме того, покупка абонемента – это и значительная экономия средств.

Приобрести абонементы можно как в кассе филармонии, так и на официальном сайте. Продажи откроются одновременно в 10:00.

В новом сезоне 2022-2023 планируется провести 28 концертных циклов: 10 симфонических вечерних абонементов, 5 циклов камерных концертов в Кремлевском и Малом залах филармонии, 2 цикла литературных концертов в залах филармонии и 11 циклов "Филармонии школьника" (включая выездные).

Кроме того, слушателям будет представлен цикл лекций "Не бывает напрасным прекрасное".

В новом сезоне филармония сохранятся все полюбившиеся абонементы, а также появится несколько новых:
- абонемент №1 "Сергей Рахманинов": к 150-летию со дня рождения композитора;
- абонемент №6 "Виртуозы Москвы": в гостях у Нижегородской филармонии - прославленный камерный оркестр Владимира Спивакова;
- абонемент №21 "Территория музыки": культурное наследие народов России в одном цикле;
- абонемент №22 "Корифеи Камераты": редко исполняемые сочинения и художественные открытия в исполнении камерного ансамбля солистов академического симфонического оркестра Camerata Sinfonica;
- абонемент №26 "Вверх по партитуре" — концерты-беседы о музыкальных инструментах для тех, кто хочет знать, как они устроены и как они звучат.

Подробная информация о всех действующих абонементах размещена на сайте филармонии.

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Теги:
Концерты Филармония
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