Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию ул.Веденяпина и пр.Молодежный в Автозаводском районе Общество

Анализ вывесок на ул. Веденяпина Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Веденяпина и пр. Молодежный в Автозаводском районе. Об этом мэр Нижнего Новгорода сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, на этих улицах будут заменены вывески и рекламные конструкции, которые располагались на зданиях без учета эстетических и стилистических особенностей фасадов.

При реализации концепций предпринимателям будут оказаны необходимые консультации и экспертная поддержка по размещению информационных вывесок.

Также будет проведен декоративный ремонт и покраска фасадов зданий. Уже определены цвета, в которые будут покрашены дома.

"Сейчас дома на вид серые и неуютные. Уют не менее важен и для спальных районов", - написал Юрий Шалабаев.

Ранее Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.