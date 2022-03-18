Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию ул.Веденяпина и пр.Молодежный в Автозаводском районе

Анализ вывесок на ул. Веденяпина
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Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Веденяпина и пр. Молодежный в Автозаводском районе. Об этом мэр Нижнего Новгорода сообщил в своем Telegram-канале.
Согласно информации, на этих улицах будут заменены вывески и рекламные конструкции, которые располагались на зданиях без учета эстетических и стилистических особенностей фасадов.
При реализации концепций предпринимателям будут оказаны необходимые консультации и экспертная поддержка по размещению информационных вывесок.
Также будет проведен декоративный ремонт и покраска фасадов зданий. Уже определены цвета, в которые будут покрашены дома.
"Сейчас дома на вид серые и неуютные. Уют не менее важен и для спальных районов", - написал Юрий Шалабаев.
Ранее Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введен единый дизайн-код.
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