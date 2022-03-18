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Экономика

Нижегородская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита на 730 млн рублей

13 апреля 2022 18:46  [92] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита на 730 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Согласно информации, средства будут направлены на продление Автозаводской линии метро до станции "Сенная".

"Наши проекты развития постоянно отмечаются в числе лучших. И работы по ним останавливаться не будут. Ожидаем дальнейшего поступления средств", - написал Глеб Никитин.

Министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что средства по соглашению с Минфином России были перечислены в соответствии с планом.

В 2022 году ожидаются ежеквартальные поступления средств ИБК.

Напомним, что в регионе реализуется сразу несколько проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов: строительство метро, развитие новых территорий Нижнего Новгорода, редевелопмент исторического центра.

Ранее сообщалось, что почти 3 млрд рублей дополнительно выделят Нижегородской области на инфраструктурные проекты.

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Теги:
Глеб Никитин Кредит Правительство Нижегородской области
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