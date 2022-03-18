Почти 3 млрд рублей дополнительно выделят Нижегородской области на инфраструктурные проекты Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 3 млрд рублей дополнительно выделят Нижегородской области на инфраструктурные проекты. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем аккаунте в Telegram.

По его словам, вопрос выделения региону 2,8 млрд рублей уже поддержала профильная комиссия Федерального Собрания РФ.

Глеб Никитин напомнил, что в регионе реализуется сразу несколько проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов: строительство метро, развитие новых территорий Нижнего Новгорода, редевелопмент исторического центра.

"Нам первыми было одобрено выделение средств в рамках ИБК, первый миллиард в рамках программы также получила именно Нижегородская область. Будем и дальше укреплять лидерские позиции", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала первым в стране регионом, которому будет предоставлен инфраструктурный кредит – в августе заявку региона одобрила федеральная комиссия.

При этом котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной.