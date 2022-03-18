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Почти 3 млрд рублей дополнительно выделят Нижегородской области на инфраструктурные проекты. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем аккаунте в Telegram.
По его словам, вопрос выделения региону 2,8 млрд рублей уже поддержала профильная комиссия Федерального Собрания РФ.
Глеб Никитин напомнил, что в регионе реализуется сразу несколько проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов: строительство метро, развитие новых территорий Нижнего Новгорода, редевелопмент исторического центра.
"Нам первыми было одобрено выделение средств в рамках ИБК, первый миллиард в рамках программы также получила именно Нижегородская область. Будем и дальше укреплять лидерские позиции", - написал губернатор.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала первым в стране регионом, которому будет предоставлен инфраструктурный кредит – в августе заявку региона одобрила федеральная комиссия.
При этом котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной.
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