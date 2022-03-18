Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2022 16:26  [91] Пасхальный хоровой собор состоится в Александро-Невском кафедральном соборе 28 апреля
14 апреля 2022 16:22  [80] Более 123 млн рублей направят в 2022 году на ликвидацию свалок в Нижегородской области
14 апреля 2022 15:53  [110] Нижегородские опоры освещения будут защищены от рекламы сеткой-рабицей
14 апреля 2022 15:21  [127] Около шести тысяч анализов подтвердили высокое качество холодной воды в Нижнем Новгороде
14 апреля 2022 15:11  [129] Еще 30 автомобилей пополнили автопарк противопожарной службы Нижегородской области
14 апреля 2022 14:17  [144] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в голосовании по программе ФКГС на 2023 год
14 апреля 2022 14:10  [146] Приемное отделение в нижегородской больнице №39 будет обновлено
14 апреля 2022 13:35  [161] Комплексное благоустройство сквера по ул.Генерала Зимина стартовало в Канавинском районе
14 апреля 2022 13:30  [158] "The Телки" — самый популярный сериал Wink с начала года
14 апреля 2022 13:16  [268] Пилотный проект по планированию новых тематик научных исследований запущен в РФ
Общество

Более 123 млн рублей направят в 2022 году на ликвидацию свалок в Нижегородской области

14 апреля 2022 16:22  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 123 млн рублей направят в 2022 году на ликвидацию свалок в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Согласно информации, с 2019 по 2021 год в регионе по программе "Охрана окружающей среды Нижегородской области" было ликвидировано 885 свалок с объемом отходов 195,9 тыс. кубометров, а расходы областного бюджета на это составили 113,2 млн рублей. 

По данным Росстата, в 2021 году в Нижегородской области насчитывалось 495 свалок.

В 2022 году в областном бюджете предусмотрено 123,7 млн рублей на ликвидацию свалок. Также из федерального бюджета в рамках проекта "Чистая страна" Нижегородской области было выделено 958,6 млн рублей.

В настоящее время выполняются работы по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов площадью 17,9 га на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Работы планируется завершить до 30 ноября.

Также заключен контракт на рекультивацию земельного участка площадью 3,2 га, занятого свалкой отходов в Первомайске, в районе площадки №3 Восточного промузла. Здесь работы должны завершиться до 30 ноября 2023 года. 

Кроме того, в 2022 году планируется начать ликвидацию свалки в Богородске площадью 45 га. Срок завершения работ – до конца 2023 года. 

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина, вопросы несанкционированных свалок в регионе решаются комплексно на постоянной основе.

Также он напомнил о штрафах, существующих за организацию несанкционированных свалок.

" Тем, кто выбрасывает отходы в местах, для этого не предназначенных, стоит помнить: во-первых, такая экономия нередко обходится дорого, поскольку за это предусмотрены серьезные штрафы. А во-вторых, ухудшается экологическая обстановка в целом, что отражается на каждом нижегородце", - сказал Андрей Бетин.

Напомним, что подобное нарушение влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что изъятие 74 участков необходимо для ликвидации свалки в СНТ "Родник".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Свалки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph