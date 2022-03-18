Более 123 млн рублей направят в 2022 году на ликвидацию свалок в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 123 млн рублей направят в 2022 году на ликвидацию свалок в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

Согласно информации, с 2019 по 2021 год в регионе по программе "Охрана окружающей среды Нижегородской области" было ликвидировано 885 свалок с объемом отходов 195,9 тыс. кубометров, а расходы областного бюджета на это составили 113,2 млн рублей.

По данным Росстата, в 2021 году в Нижегородской области насчитывалось 495 свалок.

В 2022 году в областном бюджете предусмотрено 123,7 млн рублей на ликвидацию свалок. Также из федерального бюджета в рамках проекта "Чистая страна" Нижегородской области было выделено 958,6 млн рублей.

В настоящее время выполняются работы по рекультивации свалки промышленных и бытовых отходов площадью 17,9 га на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Работы планируется завершить до 30 ноября.

Также заключен контракт на рекультивацию земельного участка площадью 3,2 га, занятого свалкой отходов в Первомайске, в районе площадки №3 Восточного промузла. Здесь работы должны завершиться до 30 ноября 2023 года.

Кроме того, в 2022 году планируется начать ликвидацию свалки в Богородске площадью 45 га. Срок завершения работ – до конца 2023 года.

По словам замгубернатора Нижегородской области Андрея Бетина, вопросы несанкционированных свалок в регионе решаются комплексно на постоянной основе.

Также он напомнил о штрафах, существующих за организацию несанкционированных свалок.

" Тем, кто выбрасывает отходы в местах, для этого не предназначенных, стоит помнить: во-первых, такая экономия нередко обходится дорого, поскольку за это предусмотрены серьезные штрафы. А во-вторых, ухудшается экологическая обстановка в целом, что отражается на каждом нижегородце", - сказал Андрей Бетин.

Напомним, что подобное нарушение влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей.

Ранее сообщалось, что изъятие 74 участков необходимо для ликвидации свалки в СНТ "Родник".