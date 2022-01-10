Изъятие 74 участков необходимо для ликвидации свалки в СНТ "Родник" Общество

Свалка на территории СНТ Родник Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Изъятие 74 участков необходимо для ликвидации свалки в СНТ "Родник". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Согласно информации, площадь свалки составляет около 7 га, из которых 5,5 га принадлежат физическим лицам. Общее количество земельных участков составляет около 74 штук.

Перевод участков в областную собственность необходим для получения субсидии из федерального бюджета на ликвидацию свалки, пояснили в Минэкологии.

Сроки ликвидации и ее стоимость в настоящее время не определены.

Изъятие участков в СНТ "Родник" для последующей ликвидации свалки началось в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что из-за свалки в СНТ "Родник" в Советском районе Нижнего Новгорода был введен режим чрезвычайной ситуации. Комиссия пришла к выводу, что свалка несет угрозу жизни и здоровью нижегородцев и причиняет ущерб окружающей среде.

Напомним, что свалка расположена на участках садоводческого товарищества. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Подозреваемых в организации свалки уже выявили и задержали. По заключению экспертов, они своими действиями нанесли жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.