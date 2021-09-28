Работы по ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде планируется завершить к концу ноября 2022 года Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Работы по ликвидации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде планируется завершить к концу ноября 2022 года. Об этом стало известно в ходе выездного совещания постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии 28 октября.

В совещании приняли участие заместитель председателя Гордумы Николай Сатаев, заместители председателя комиссии по экологии Елена Аржанова и Оксана Дектерева, члены комиссии Анна Круглова, Юлия Мантурова, Герман Карачевский, депутат Андрей Дранишников, а также генеральный директор Ассоциации нижегородских предпринимателей в области обращения с отходами, заслуженный эколог РФ Клара Романова.

Депутаты осмотрели площадку разгрузки свалочных масс, доставляемых для сепарации, площадку сепарации, площадку для складирования грунта - рекультиванта, а также площадки для размещения отсепарированных отходов, подлежащих как утилизации, так и вывозу на специализированный полигон "МАГ-1".

Как сообщил директор ГБУ НО "Экология региона" (заказчик работ) Максим Левин, работы ведутся в круглосуточном режиме. На рекультивации задействовано 55 единиц техники, в том числе мобильные барабанные просеиватели для сепарации свалочных масс. На свалке устроена сеть из 12 наблюдательных скважин.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы соблюдения графика выполнения работ подрядчиком с учетом угрозы приостановки работ зимой в сильные морозы, безопасности грунта после обработки гуминовыми препаратами и благоустройства территории после рекультивации.

"Долгое время Шуваловская свалка являлась одной из болевых точек Ленинского района. В шаговой доступности от данного объекта расположены жилые дома частного сектора, и местные жители были недовольны таким неприятным соседством. Из года в год в летние периоды на свалке происходили возгорания отходов и едкий дым наполнял удушающим запахом всю округу. Отмечу также, что ранее часть территории Шуваловской свалки использовалась как снежный полигон. Сейчас прорабатывается вопрос о местах складирования снега, вывозимого с территории Ленинского района, в зимний период 2021-2022 года", - рассказал Андрей Дранишников, на территории избирательного округа которого находится часть свалки.

"Депутаты на месте посмотрели, как идут работы по рекультивации Шуваловской свалки. Очень долгое время эта свалка была большой проблемой для горожан, потому что она пагубно сказывалась на здоровье наших жителей. Хочется поблагодарить правительство и губернатора за то, что они обратили внимание на эту проблему и привлекли на ее решение федеральные и региональные средства. В целом работы идут в соответствии с графиком. Есть небольшое отставание, но подрядчик приобрел дополнительную технику и заверил, что они вовремя все успеют. Надеемся, что зима не будет очень холодной и работы не будут надолго приостанавливаться. Вопрос у нас на контроле. Депутаты в рамках своих полномочий сделают все, чтобы работы были закончены к концу ноября 2022 года", - подвела итоги выездного совещания Елена Аржанова.

Члены постоянной комиссии городской Думы по экологии приняли решение провести еще одно выездное совещание на Шуваловской свалке с наступлением тепла в 2022 году.

Ранее сообщалось, что работы по рекультивации Шуваловской свалки в Нижнем Новгороде выполнены на 20,1%. ООО "СитиЛюкс" методом сепарации уже переработано 221 213,8 тонн свалочных масс. В результате произведено и обработано 171 419 тонн грунта-рекультиванта, безопасность которого подтверждена лабораторными исследованиями. Производительность сейчас составляет порядка 4 тысяч тонн свалочных масс в сутки.

Напомним также, данная свалка являлась одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляла около 18 га, объём накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров. Финансирование проекта ведётся за счет федерального и областного бюджетов.