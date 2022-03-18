Нижегородская область в марте 2022 года сэкономила на торгах 141,5 млн рублей Экономика

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в марте 2022 года сэкономила на торгах 141,5 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в марте ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 149 торгов на общую сумму 6,5 млрд рублей.

78,2 млн рублей были сэкономлены на выполнении работ по капительному ремонту медицинских и образовательных учреждений, на выполнении работ по строительству и содержанию автомобильных дорог сэкономлено 44,1 млн рублей.

Также 6,9 млн рублей было сэкономлено на поставке учебных роботов, интерактивных комплексов и камер видеонаблюдения для оснащения образовательных учреждений в рамках нацпроекта "Образование".

Сообщается, что на один состоявшийся лот было подано, в среднем, 4 заявки участников.

Всего с начала года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 186,5 млн рублей. С начала года ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 186 торгов на 7,1 млрд рублей. На один состоявшийся лот было подано, в среднем, 3,9 заявки участников.

Напомним, что в феврале 2022 года экономия на торгах в Нижегородской области составила 39,5 млн рублей.