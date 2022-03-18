Более 20 млрд рублей выделено на поддержку IT-отрасли
Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах будет открыт 1 сентября
Более 700 млн рублей выделено на организацию временных работ в регионе
Более 2 тысяч га земли под жилищную застройку выявлено в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2022 года
Рециркулятор
Телефон доверия
Последние новости рубрики Экономика
14 апреля 2022 18:31  [2] Нижегородская область в марте 2022 года сэкономила на торгах 141,5 млн рублей
14 апреля 2022 16:07  [152] Около 11 млрд рублей направят на ремонт дорог в районах Нижегородской области
13 апреля 2022 18:46  [455] Нижегородская область получила второй транш инфраструктурного бюджетного кредита на 730 млн рублей
13 апреля 2022 18:28  [420] Более 50 млн рублей выделено на грантовую поддержку нижегородских фермеров в 2022 году
13 апреля 2022 17:04  [501] Нижегородские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку под 5%
13 апреля 2022 16:31  [371] Финансирование программы "Развитие промышленности и инноваций Нижегородской области" составит 400 млн рублей
12 апреля 2022 15:11  [454] "Единая Россия" запустила проект по импортозамещению "Выбирай свое"
08 апреля 2022 14:00  [706] "Единая Россия" и правительство обеспечат выполнение всех социальных программ
08 апреля 2022 12:27  [744] ЦБ снизил ключевую ставку до 17% годовых
08 апреля 2022 09:38  [809] Около 1,5 млрд рублей из бюджета Нижегородской области высвободится благодаря реструктуризации бюджетного кредита
Экономика

Нижегородская область в марте 2022 года сэкономила на торгах 141,5 млн рублей

14 апреля 2022 18:31  [2] Экономика
Здание правительства Нижегородской области

Здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область в марте 2022 года сэкономила на торгах 141,5 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.

Согласно информации, в марте ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 149 торгов на общую сумму 6,5 млрд рублей.

78,2 млн рублей были сэкономлены на выполнении работ по капительному ремонту медицинских и образовательных учреждений, на выполнении работ по строительству и содержанию автомобильных дорог сэкономлено 44,1 млн рублей.

Также 6,9 млн рублей было сэкономлено на поставке учебных роботов, интерактивных комплексов и камер видеонаблюдения для оснащения образовательных учреждений в рамках нацпроекта "Образование".

Сообщается, что на один состоявшийся лот было подано, в среднем, 4 заявки участников.

Всего с начала года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 186,5 млн рублей. С начала года ГКУ НО "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 186 торгов на 7,1 млрд рублей. На один состоявшийся лот было подано, в среднем, 3,9 заявки участников.

Напомним, что в феврале 2022 года экономия на торгах в Нижегородской области составила 39,5 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области торги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2022 14:05Автопробег в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
Архив
Крик Лангусты
Наш класс
СПЕКТАКЛЬ «ПОЛКОВНИК-ПТИЦА»
П.Деревянко и А. Цыпкин «БеспринцЫпные чтения»
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph