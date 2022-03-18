Росгвардия уничтожила снаряды времен ВОВ в Арзамасском районе Общество

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росгвардия уничтожила снаряды времен ВОВ в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в одном из водоемов Арзамасского района местные жители обнаружили три 50-мм минометных снаряда времен Великой отечественной войны.

Взрывотехники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области вывезли и уничтожили снаряды с соблюдением всех требований безопасности.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.