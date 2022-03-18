Фото:
Росгвардия уничтожила снаряды времен ВОВ в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно информации, в одном из водоемов Арзамасского района местные жители обнаружили три 50-мм минометных снаряда времен Великой отечественной войны.
Взрывотехники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области вывезли и уничтожили снаряды с соблюдением всех требований безопасности.
В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.Ранее сообщалось, что миномётный снаряд обнаружили в подвале жилого дома на Бору.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+