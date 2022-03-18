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Общество

Росгвардия уничтожила снаряды времен ВОВ в Арзамасском районе

14 апреля 2022 18:52  [99] Общество

Фото: Росгвардия

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Росгвардия уничтожила снаряды времен ВОВ в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, в одном из водоемов Арзамасского района местные жители обнаружили три 50-мм минометных снаряда времен Великой отечественной войны.

Взрывотехники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Нижегородской области вывезли и уничтожили снаряды с соблюдением всех требований безопасности.

В Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить в правоохранительные органы. Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции, в том числе осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.

Ранее сообщалось, что миномётный снаряд обнаружили в подвале жилого дома на Бору.

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Теги:
Арзамас Росгвардия
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