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Экономика

Еще 200 млн рублей будет выделено на лекарства для льготников в Нижегородской области

14 апреля 2022 19:42  [52] Экономика
Здание правительства Нижегородской области

Здание правительства Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2022 год.

Так, 200 млн рублей будет выделено на лекарства для льготников. Также более 120 млн рублей будет направлено на поддержку хлебопеков Нижегородской области: около 90 млн рублей из федерального бюджета, а 30 млн от региона. Деньги будут выплачиваться за каждую тонну произведенной продукции.

Кроме того, на 560 млн рублей будут увеличены ассигнования дорожного фонда Нижегородской области.

За счет увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета доходы областного бюджета увеличатся до 229,7 млрд рублей.

По словам Глеба Никитина, работа над расширением мер поддержки продолжится.

Ранее сообщалось, что около 1,5 млрд рублей из бюджета Нижегородской области высвободится благодаря реструктуризации бюджетного кредита.

Также напомним, что еще около 1,5 млрд федеральных средств будут направлены на оказание медпомощи нижегородцам. Cредства будут направлены в территориальный фонд ОМС на дополнительное финансовое обеспечение медпомощи, в том числе заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

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Теги:
Бюджет Медицина и здоровье Промышленность
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