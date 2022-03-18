Электрички до станции Суроватиха будут ходить с пр. Гагарина Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Электрички до станции Суроватиха будут ходить с пр. Гагарина. Об этом сообщили в АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно информации, с 16 апреля в рамках поэтапного ввода пригородных поездов садового назначения будет запущен в ежедневном режиме поезд №№ 6711/6710 пр.Гагарина-Суроватиха-пр.Гагарина.

Отмечается, что отправление от проспекта Гагарина (платформа в районе Мызы) запланировано в 08:30, а прибытие в Суроватиху - в 10:32.

Обратный рейс со станции Суроватиха будет отправляться ежедневно в 14:00 и прибывать на пр. Гагарина в 16:02.

Также с 16 апреля в ежедневном режиме будут работать и поезда Приокской линии городской электрички от Московского вокзала до проспекта Гагарина. Отправление от Московского вокзала в 05:58, 06:42, 16:15. Отправление от пр. Гагарина в 07:31, 16:24, 17:40.

Ранее сообщалось, что расписание электричек в Нижегородской области изменится с 13 апреля по 4 мая. Помимо этого, будет изменено и расписание нижегородских электричек с 11 по 22 апреля.