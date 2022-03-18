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Общество

Капремонт стартовал в Нижегородской детской областной больнице

15 апреля 2022 10:28  [66] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Капремонт стартовал в Нижегородской детской областной больнице. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, на проведение строительных, отделочных и прочих видов работ будет направлено из федерального и областного бюджетов по 764,8 млн рублей в 2022-м и 2023 году и еще 942,9 млн рублей – в 2024-м. В целом за три года ремонтных работ объем финансирования почти достигнет 2,5 млрд рублей.

По словам губернатора региона Глеба Никитина, решение о выделении средств на капремонт Нижегородской областной детской больницы и закупку оборудования утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин после визита в регион в августе прошлого года.

"Капитальный ремонт в медучреждении уже начался. Хочу поблагодарить правительство страны за поддержку такого важного для нас социального объекта. В больнице ежегодно проходят лечение более 20 тысяч юных нижегородцев", - отметил он.

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов уточнил, что ремонт начался с помещений здания литеры "Г". Всего же у детской областной больницы 14 корпусов.

Качественное видоизменение позволит медучреждению получить статус больницы с третьим – самым высоким – уровнем организации оказания медицинской помощи.

Напомним, что в сентябре 2021 года председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Нижегородскую область. В частности, Минздраву РФ и Минфину РФ было поручено предусмотреть в проекте нового трехлетнего федерального бюджета выделение средств на капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования для нее.

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Теги:
больницы капремонт
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