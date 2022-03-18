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Общество

Три проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде

15 апреля 2022 10:51  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, продление метро проводится в штатном режиме. В настоящее время идет подготовка к экспертизе проектной документации по первому этапу, в рамках которого будет осуществляться перенос коммуникаций, ограждение строительных площадок и то, что необходимо выполнить до начала строительно-монтажных работ.

Сейчас основные работы проводятся на устройстве котлована "Стартовый" на улице Горького, где начнется монтаж проходческого щита и прокладка тоннеля. Также котлованы будут выкопаны на пл. Свободы и пл. Сенной.

По словам Юрия Шалабаева, городская администрация рассматривает вариант проведения работ тремя проходческими щитами в связи с планами по вводу новых станций метро в эксплуатацию уже в 2025 году.

Также планируется провести общественные обсуждения и каждому щиту присвоить имя знаменитых строителей.

Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.

Также напомним, что котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной.

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Теги:
Метро Строительство
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