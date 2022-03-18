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Три проходческих щита может быть задействовано при строительстве метро в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, продление метро проводится в штатном режиме. В настоящее время идет подготовка к экспертизе проектной документации по первому этапу, в рамках которого будет осуществляться перенос коммуникаций, ограждение строительных площадок и то, что необходимо выполнить до начала строительно-монтажных работ.
Сейчас основные работы проводятся на устройстве котлована "Стартовый" на улице Горького, где начнется монтаж проходческого щита и прокладка тоннеля. Также котлованы будут выкопаны на пл. Свободы и пл. Сенной.
По словам Юрия Шалабаева, городская администрация рассматривает вариант проведения работ тремя проходческими щитами в связи с планами по вводу новых станций метро в эксплуатацию уже в 2025 году.
Также планируется провести общественные обсуждения и каждому щиту присвоить имя знаменитых строителей.
Ранее сообщалось, что проходческий щит для строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде будет смонтирован к концу 2022 года.
Также напомним, что котлован для метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде начнут копать весной.
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