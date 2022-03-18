Магазины Metro Cash & Carry продолжат работу в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Магазины Metro Cash & Carry продолжат работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, сеть магазинов Metro ответила на предостережение инспекции труда.

В компании заявили, что магазины продолжают свою деятельность, а ликвидация, приостановка деятельности или объявление простоя не планируются.

Также отмечается, что в случае принятии соответствующих решений ООО "Metro Cash & Carry" гарантирует соблюдение трудового законодательства и прав работников.

Напомним, что в Нижнем Новгороде работают 2 магазина Metro Cash & Carry.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов Levi's постарается восстановить работу в Нижнем Новгороде.