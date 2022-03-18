Сеть магазинов Levi's постарается восстановить работу в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сеть магазинов Levi's прикладывает максимальные усилия для восстановления работы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, Levi's ответил на выданное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Ранее в магазинах компании был объявлен временный простой для работников с сохранением всех рабочих мест, при этом, часть магазинов продолжают работать в штатном режиме.

В Levi's заявили, что заинтересованы в возобновлении коммерческой деятельности и прикладывают максимальные усилия для скорейшего восстановления работы магазинов.

Ранее сообщалось, что госинспекция труда в Нижегородской области следит за работой сети гипермаркетов "Ашан"