Сеть магазинов Levi's постарается восстановить работу в Нижнем Новгороде

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Сеть магазинов Levi's прикладывает максимальные усилия для восстановления работы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Госинспекция труда в Нижегородской области.
Согласно информации, Levi's ответил на выданное предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.
Ранее в магазинах компании был объявлен временный простой для работников с сохранением всех рабочих мест, при этом, часть магазинов продолжают работать в штатном режиме.
В Levi's заявили, что заинтересованы в возобновлении коммерческой деятельности и прикладывают максимальные усилия для скорейшего восстановления работы магазинов.
Ранее сообщалось, что госинспекция труда в Нижегородской области следит за работой сети гипермаркетов "Ашан"
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