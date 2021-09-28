Кольцевой маршрут по стене Нижегородского кремля закроется на зиму

Кольцевой маршрут восстановленного боевого хода по стене Нижегородского кремля закроется на зиму. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в управлении делами правительства Нижегородской области.
Закрытие произойдет 8 ноября.
Для посещения будет доступен только участок стены от Дмитриевской до Часовой башни.
Отметим, что кольцевой маршрут открылся только 22 августа. С 27 августа впервые как смотровые площадки были открыты четыре башни Кремля: Тайницкая, Часовая, Борисоглебская, Георгиевская.
Кроме того, на зиму будет закрыта нижняя площадка Губернаторского сада. В управлении отметили, что в теплое время на нижней площадке планируется проведение лекций по истории, архитектуре, экологии, творческие встречи с учеными, известными писателями и поэтами, спектакли, а также мастер-классы. При этом верхняя площадка сада - открыта всю зиму.
Детская площадка зимой также будет работать.
Ранее сообщалось, что кремль открылся для посещения в августе. Были проведены противооползневые мероприятия и работы по благоустройству на склонах вдоль площади мемориала "Вечный огонь", Губернаторского сада, Кремлевского бульвара, а также на участках между Коромысловой и Тайницкой башнями, между Северной и Тайницкой башнями, от Ивановской до Зачатьевской и от Зачатьевской до Георгиевской башни.
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