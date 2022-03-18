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Общество

Евгений Люлин: "Трудно переоценить вклад Николая Жаркова в развитие судостроения, науки, промышленности Нижегородской области"

15 апреля 2022 13:32  [98] Общество
Николай Жарков

Николай Жарков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Жаркова.

По его словам, под руководством Николая Жаркова завод "Красное Сормово" вышел на новый уровень развития.

"От имени Законодательного Собрания и себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования в связи со смертью замечательного человека, выдающегося конструктора, Героя Труда, Почетного гражданина Нижегородской области - Жаркова Николая Сергеевича. Трудно переоценить его вклад в развитие отечественного судостроения, науки, образования, промышленного комплекса Нижегородской области. Под его руководством завод вышел на новый уровень развития, занял лидирующие позиции в отрасли. Он никогда не забывал о людях, многое сделал для благоустройства Сормовского района. Его труд отмечен самыми высокими наградами, премиями, званиями. Имя Николая Сергеевича навсегда останется в нашей памяти", - говорится в тексте телеграммы.

Напомним, что бывший генеральный директор завода "Красное Сормово" Николай Жарков скончался 15 апреля.

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Теги:
Евгений Люлин Некролог
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