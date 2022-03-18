Эксперт-мониторинг событий 9 – 15 апреля 2022 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели - "Русская метафизика Дня космонавтики, нижегородская инициатива о безвозмездном снабжении Вечных огней в России и Ассоциация нижегородских законодателей накануне важных муниципальных изменений"

Федеральная тема – День космонавтики 2022 года

В день космонавтики на космодроме "Восточный" президент РФ Владимир Путин сделал несколько знаковых заявлений.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин, в России День космонавтики носит особый метафизический смысл.

Состоявшийся в 12 апреля 1961 г. первый в мире полёт человека в космос был не только величайшим технологическим прорывом, он был и завершением почти двухсотлетней метафизической традиции русского космизма, соединившей в единую интеллектуальную эстафету судьбы философа Н. Фёдорова, философствующего инженера К. Циолковского, инженера-конструктора С. Королёва и лётчика-космонавта Ю. Гагарина. Сохранение высоких технологических позиций в отрасли подтверждают планы по возвращению России к собственной лунной программе.

Тема суверенитета России в космосе существенно расширена первой после начала специальной военной операции пресс-конференцией В. Путина.

"Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное", - сказал президент России. Метафизический смысл, который выражен этим "вот что главное" позволяет понять, что период мирного сосуществования коллективного Запада и СССР/России, - период, начавшийся с подписания Хельсинского акта по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г., - закончился.

Остатки того мирного сосуществования с 2014 г. перестали устраивать Запад, который запустил программу непрерывной эскалации санкционной войны против России. А теперь они перестали устраивать и Россию, которая хочет иметь безопасную дистанцию между своей границей и границей НАТО. Держать НАТО на безопасном расстоянии от наших границ без применения силы невозможно.

Поэтому "дискуссия" может потребовать немало времени, сил и выдержки. Оборотная сторона этой метафизики проливает новый свет на перспективу собирания внутренних ресурсов для сохранения жизнеспособности суверенного государства российского.

В этой перспективе важна преемственность курса на полноценность суверенитета политического, экономического, финансового, культурного, духовно-нравственного.

Поэтому Президенту нужна устойчивая социальная опора, обновлённое социально-политическое большинство, которое станет государствообразующим сообществом не "постсоветской", а именно суверенной России.

От политических элит, от российского многонационального народа здесь требуется сознательный духовно-нравственный выбор, воля и решительность идти по этому пути. "Кто в России хочет жить в суверенной и независимой России?" – этот вопрос начинает решаться сейчас, и именно сейчас определяются силы, которые будут способны сохранить суверенную повестку за горизонтом 2024 года.

Региональная тема – принятие Государственной Думой в первом чтении законопроекта о безвозмездном и бесперебойном снабжении Вечных огней и Огней памяти

Как отмечает эксперт "Минин-центра", руководитель нижегородского регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Алехин, начало апреля ознаменовалось принятием Государственной Думой закона, в современных условиях приобретшего особый резонанс и значимость сразу по нескольким причинам.

Первое, что хотелось бы отметить, – прояснение и очищение смыслов. Хочу верить, что наступает время для приведения в соответствие декларируемого и реального, возможности действовать, считая белое белым, а черное черным.

Для большинства россиян "Вечный огонь" - символ, по значимости находящийся на одном уровне с национальным флагом и гербом. Было бы странным использовать флаг страны не в соответствии с прописанными законами или неформальными нормами, а по решению какого-либо начальника. Парадоксально, но в случае с Вечными огнями было именно так.

До сравнительно недавнего времени действовала негласная договоренность: один символ нашей страны – Газпром, обеспечивает существование другого – Вечного огня. И ни у кого не возникало мысли, что может быть иначе. Но потом «что-то пошло не так». То ли у компании сменился средний менеджмент, то ли захотелось большей экономической эффективности. Как оказалось, несколько лет назад в муниципалитеты пошли предложения платить за газ для Вечных огней. В циничном анекдоте говорится «нет денег – нет мультиков», в нашем случае: "нет денег – нет памяти".

Муниципальные бюджеты – максимально народные, это местная социалка и местные дороги. Муниципалитеты, не имея веса на борьбу с Газпромом, соглашались и платили. Фактически, народ из своего кармана должен был платить государству за свою память, а Газпром именно как часть государства и воспринимается. Теперь не должен. Одно из положений социального контракта между народом и государством восстановлено и закреплено законом.

Второй важный момент – своевременность. История с принятием закона по Вечным огням началась осенью прошлого года, когда к нам обратилась администрация Дзержинска с вопросом, почему Газпром требует оплатить 5,7 млн рублей "материального ущерба" за пользование газом для Вечного огня. В некоторых документах Вечный огонь назывался "несанкционированной врезкой".

К чему могло привести развитие ситуации в Дзержинске:

- к отключению Вечного огня, как это произошло в одном из нижегородских муниципалитетов;

- к переводу Вечного огня в Огонь памяти - когда Вечный огонь включается по особым праздникам, запитываясь от обычного газового баллона. Таких прецедентов много;

- к "продавливанию" заключения договора муниципалитетом на более легких ценовых условиях.

Запугать непомерной ценой, а потом немного отпустить - результативная методика. В том, что решение о стоимости контракта принималось не на основе логических доводов, у нас сомнений нет.

Стоимость контрактов за сравнимые объемы газа, как показал проведенный нами мониторинг, могла колебаться от 30 тыс. до 452 тыс. рублей.

Продавливать решение на региональном уровне было бесполезно, необходимо было придумать модель, создать такие условия, чтобы вопрос "решился сам собой". Выбрали модель бесплатности газа для всех муниципалитетов вообще и стали за неё бороться.

Дзержинск был одним из последних "очагов обороны". Если бы сдался и подписал контракт, оплата за газ для Вечных огней стала бы закрепленным правилом для всех. Потому работа над темой была более чем своевременной.

Третье: принятый закон – следствие инициативы снизу. Политика в аристотелевском значении – это участие граждан в общественном управлении государством, обсуждении и реализации проектов. Для любого взрослого дееспособного человека такое участие может и должно быть нормой. Для государственного аппарата вовлечение граждан в обсуждение необходимо - для учета мнения населения при принятии решений и для экспертной проработки проектов. К сожалению, предложения общественников часто грешат слабостью экспертизы, дополненной отсутствием ответственности. Частая ситуация: "я предложил, а дальше вы сами". Считаю, что вопрос в правильной организации процесса.

Нижегородское региональное отделение Народного фронта в настоящий момент плотно работает над несколькими темами. Одна из них – региональная законодательная инициатива по содержанию детских и спортивных площадок. Со сходом снега вопрос приобретает особую важность, ведь нормативное состояние детской площадки — это не только здоровье, но и жизнь детей. Недавно, вместе с областной прокуратурой, организовали обучение районных прокуратур тому, как правильно проверять такие объекты. Считаю это показателем уровня экспертизы общественников.

Статистика травматизма на детских площадках в масштабах страны удручающая, необходимо предпринимать меры не после несчастного случая, а вместо него. В ближайшее время запустим "народный мониторинг", чтобы оценить «масштаб бедствия» и выйти на губернатора с предложением обоснованной госпрограммы по софинансированию расходов на ремонт детских и спортплощадок.

"Инициатива снизу", в том числе законодательная, - как раз то, что может и должен делать Народный фронт. Как показал пример с Вечными огнями, делает результативно.

Верю в продуктивность такой вот деятельности, в отличие от «бичевания словом» без «заземления в поля». Пользуясь случаем, хочу пригласить к взаимодействию всех конструктивно настроенных нижегородцев. Вместе сможем улучшить жизнь в нашей области и во всей стране гораздо эффективнее.

Муниципальная тема – заседании Ассоциации представительных органов власти нижегородских муниципалитетов

На уходящей неделе в городском округе Семеновский прошло заседание Ассоциация представительных органов муниципальных районов Нижегородской области. Основной вопрос обсуждения – реализация госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Нижегородском регионе.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, Ассоциация законодателей Нижегородской области под председательством Евгения Люлина за последний год демонстрирует динамику деятельности и сосредоточенность на вопросах, затрагивающих интересы всех нижегородских муниципалитетов вне зависимости от их статуса.

Данное межмуниципальное взаимодействие сегодня достаточно актуально в связи с происходящим процессом укрупнения нижегородских муниципалитетов, путем преобразования органов МСУ районов области в муниципальные округа. На последнем заседании Законодательного собрания такое решение было принято в отношении 11 нижегородских муниципалитетов.

Ожидается, что в ближайшее время этот процесс в Нижегородской области будет завершен – до конца апреля планируется преобразовать подобным образом оставшиеся муниципалитеты.

В результате в Нижегородской области установится одноуровневая система МСУ, когда в каждом нижегородском административном районе будет существовать единственный муниципальный представительный орган власти, соответственно исчезнут выборные представительства отдельных поселений.

Эта юридическая новелла имеет прямое отношение к новому федеральному закону о местном самоуправлении, проект которого прошел уже первое чтение в Государственной Думе, но окончательное его принятие было отложено до лета. Законопроект предусматривает в России одноуровневую организацию МСУ.

Так в административных районах, преобразованных в муниципальные округа упраздняются муниципалитеты первого уровня – это городские и сельские поселения.

Таким образом вновь выбранные представительные органы муниципальных округов Нижегородской области (ныне Земские собрания) сконцентрируют массу новых функций, которые ранее находились в компетенции представительных собраний поселений.

Очевидно, что увеличение объема работы вызовет и увеличение проблематики в деятельности новых представительных органов власти.

В этом отношении активная межмуниципальная деятельность Ассоциации представительных органов власти при Законодательном cобрании может снять целый ряд проблемных тем. Через системную координацию деятельности представительств муниципальных округов, через обмен опытом эффективных практик в самых разных сферах.

Чем, собственно, и стремится заниматься ныне действующая Ассоциация муниципальных законодателей Нижегородской области.

С другой стороны? повышение роли новых представительных органов власти в районах нашей области – это и новые возможности для постановки и реализации более глобальных муниципальных проектов.

Уход от повседневной текучки расширяет возможности системного и долговременного развития. В этом отношении роль Ассоциации также возрастает, т.к. по своему статусу она может быть удачной площадкой для реализации межмуниципального стратегического сотрудничества, более полно раскрывающего потенциал отдельных нижегородских муниципалитетов.