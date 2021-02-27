Эксперт-мониторинг событий 8-12 марта 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере

Сотрудничество двух стран в военной сфере затрагивает не только глобальные вопросы национальной безопасности, но затрагивает конкретные российские и белорусские регионы.

На уходящей неделе военнослужащие из Белоруссии прибыли в Нижегородскую область для участия в совместных учениях с военнослужащими Западного военного округа.

Также Минобороны России сообщило о проведении совместных учений России-Белоруссии на территории двух стран в марте текущего года. Крупнейшим совместным учением в текущем году станет «Запад-2021», которое запланировано на осень.

Кроме этого, на прошедшей неделе Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Центры будут находиться в Нижегородской, Калининградской области и Гродненской области Белоруссии.

Сотрудничество в военной сфере между России и Белоруссии носит долговременный характер и усиливает оборонные возможности двух стран.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", постоянный член "Изборского клуба", Владислав Шурыгин, для России военное сотрудничество с Белоруссией является стратегическим, потому что Белоруссия является буфером между нами и частью стран блока НАТО.

Прежде всего это Польша, а также страны Прибалтики. Поэтому для нас иметь Белоруссию в качестве военного союзника – вопрос стратегический.

Для Белоруссии военное сотрудничество с Россией также важно, потому что оно позволяет нейтрализовать стремление Польши включить Белоруссию в схему антироссийского балтийского пояса. Поэтому все движения военно-стратегического сотрудничества России и Белоруссии можно оценивать положительно.

В этом направлении мы давно работаем с белорусами: у нас уже более 20 лет объединённая система ВВС – ПВО, мы постоянно проводим совместные военные учения, белорусы учатся в наших академиях.

Создание трех учебно-боевых центров совместной подготовки, один из которых будет располагаться в Нижегородской области, имеющей отличную базу для этого – вполне логичное решение, которое идёт только на пользу обороноспособности наших стран.

Как подчеркивает эксперт, в военной сфере было сделано очень много, но в последнее время все идёт более медленно. Россия давно предлагает Белоруссии размещение российских войск на постоянной основе в формате военной базы. Для России очень важно было бы иметь в Белоруссии авиационные базы, и соответственно базы хранения.

Однако Лукашенко к такой перспективе относится очень холодно. Сначала переговоры в этом направлении велись, но затем Лукашенко несколько раз подтвердил, что никаких баз на территории Беларусии не будет.

У России из Белоруссии достаточно плотное сотрудничество, но это не совсем то, что мы хотели бы от этого получить.

Региональная тема – процесс вакцинации в Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, улучшение эпидемиологической обстановки и снятие коронавирусных ограничений становятся значимыми факторами развития общественных настроений в любом российском регионе.

Объективной основой этого становится процесс вакцинации, от результатов которого в конечном итоге и будет зависеть преодоление Covid-периода со всеми его негативными составляющими.

Не случайно заявление премьер-министра Мишустина, прозвучавшее на прошедшей неделе, о необходимости завершения основного объема вакцинации в России до осени.

Для возвращения привычного режима жизни в России и предотвращения дальнейшего развития Covid-19 по оценкам специалистов необходим показатель не менее 60% граждан, обладающих иммунитетом к короновирусу, что включает число вакцинированных и сегмент переболевших с высоким уровнем антител в организме.

В целом по России текущие темпы вакцинирования не выглядят высокими. Одна из причин этого в том, что значительный объём ресурсов ушел на выстраивание логистики и инфраструктуры вакцинирования. Технологические мощности производства российских вакцин позволяют прогнозировать кратное масштабирование объёмов весной и летом, но значимым вопросом становится эффективность региональных администраций.

Сегодня показатель вакцинации в российских регионах начинает играть важную роль при определении KPI работы местных властей всех уровней.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", в ближайшее время данный показатель выйдет на первое место в ранжировании регионов, логично оттеснив на второй план другие Covid-показатели.

Количественный объем вакцинации будет более важным показателем преодоления последствий Covid-периода, чем снижение общего числа заболевающих и снятие ограничений, т.к. именно вакцинация позволяет создать объективный барьер противостояния Covid-19, и, соответственно, может предотвратить третью волну короновируса.

Как выглядит Нижегородская область на фоне других российских регионов?

Напомним, что ранее по количеству ежедневно заболевших, Нижегородская область стабильно занимала 4 четвертое место среди 85 российских регионов.

На конец уходящей недели Нижегородская область по общему количеству прививок находится в первой десятке российских регионов, но при этом в процентном отношении от количества населения область находится в третьем десятке списка.

Нижегородский показатель – средний по России, но при этом следует учитывать, что пороговый барьер от Covid-19 предусматривает учет и лиц, переболевших вирусом, и соответственно имеющих иммунитет. По оценкам специалистов сейчас 26-27% населения Нижегородской области уже имеют иммунитет к коронавирусу.

Тем не менее, до необходимого защитного барьера Нижегородской области еще далеко. Проблема темпов вакцинации носит общероссийский характер и связана с проблематикой логистики, организацией процесса, который является дополнительной нагрузкой для учреждений здравоохранения.

В тоже к этому добавляются проблемы информирования и мотивирования населения, а также психологический фактор.

Как отмечали ранее эксперты "Минин-центра", выжидательную позицию по вакцинации может занять достаточно большое количество граждан, что в свою очередь будет существенно влиять на темпы процесса, несмотря на увеличение возможностей.

Именно вопросы позиционирования процесса вакцинации, PR-работа в этом направлении с соответствующей мотивацией граждан сегодня становятся приоритетными в деятельности региональной власти.

Муниципальная тема – заседание Ассоциации представительных органов нижегородских муниципалитетов

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, на уходящей неделе состоялось заседание Ассоциация представительных органов муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов в Нижегородской области при Законодательном собрании Нижегородской области.

Заседание провел председатель регионального парламента, председатель Ассоциации Евгений Люлин.

Примечательно, что Ассоциация нижегородских законодателей была создана в 2002 году под руководством Евгения Люлина.

В отличие от Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС), который объединяет глав администраций муниципалитетов, и который создавался в 2006 г. как федеральная инициатива, создание нижегородской Ассоциации муниципальных законодателей – это инициатива региональная.

На протяжении своей деятельности Ассоциация позволяла осуществлять оперативную обратную связь с муниципалитетами, корректируя прежде всего нормативные форматы их деятельности по актуальным и проблемным направлениям.

В сентябре прошлого года состав Ассоциации нижегородских законодателей обновился наполовину в связи с прошедшими выборами, и соответственно со сменой председателя.

В отличие от нижегородского отделения ВСМС, Ассоциация под председательством Евгения Люлина сегодня показывает явную динамику развития.

Основой этого является опыт работы Ассоциация, начиная с 2002 года, основные принципы которого на прошедшем заседании было предложено использовать для оптимизации взаимодействия Законодательного собрания с представительными органами МСУ по вопросам улучшения исполнения действующих законов. Следует отметить, что спектр этих вопросов выходит за рамки чисто формальных законотворческих тем.

На состоявшемся заседании примером этого явилось обсуждение механизма реализации контролирующих полномочий органами МСУ в сфере благоустройства, а также в сфере сбора твердых коммунальных отходов, что для нижегородских муниципалитетов означает актуализацию проблемы ликвидации несанкционированных свалок.

Деятельность обновленной Ассоциации нижегородских законодателей сегодня – это и возможности межмуниципального сотрудничества, которое имеет большой потенциал для нахождения новых форм социально-экономического продвижения нижегородских муниципалитетов.