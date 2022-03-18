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Спорт

Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" будет направлен на повторную экспертизу в апреле

15 апреля 2022 17:37  [94] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Проект реконструкции нижегородского стадиона "Водник" будет направлен на повторную экспертизу в апреле. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, проектно-сметная документация по реконструкции стадиона не прошла госэкспертизу, так как подрядчик не уложился в сроки ее проведения.

Планируется, что проект будет направлен на повторную проверку в госэкспертизу в апреле 2022 года.

Напомним, реконструкция стадиона "Водник" запланирована на 2022-2023 годы.

После нее стадион сохранит свое первоначальное назначение (проведение занятий по различным видам спорта среди воспитанников муниципального бюджетного учреждения спортивная школа "Водник"), а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города. На стадионе появятся футбольный манеж и крытая ледовая арена.

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Теги:
Реконструкция Стадион
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