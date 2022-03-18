Более 1700 видов изделий импортного производства готовы заместить нижегородские предприятия

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Нижегородские предприятия заявили о готовности заместить выпуск более 1700 позиций товаров импортного производства. Об этом сообщили в региональном Минпроме.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что в регионе работает центр импорта и импортозамещения, созданный по поручению губернатора Глеба Никитина. Основная задача центра - оперативно решить вопросы обеспечения местных предприятий комплектующими и сырьём.
На сайте регионального Минпрома в настоящее время работает сервис, благодаря которому предприятия могут размещать информацию как о своих потребностях, так и собственных возможностях. В перечне запросов уже более 4100 позиций. Кроме того, производители предложили на импортозамещение уже более 1700 позиций.
Также ведётся работа по развитию кооперационных связей нижегородских компаний как внутри региона, так и с другими субъектами.
Напомним, в регионе ведётся создание реестра необходимого к импортозамещению программного обеспечения и цифрового оборудования. Также с начала марта в регионе ведется разработка цифрового маркетплейса отечественных решений. Маркетплейс позволит региональному центру компетенций по продвижению отечественного ПО связать проблему заказчика и опыт разработчика, а также разместить разработки небольших IT-компаний - тех, которые ранее были лишены доступа к крупным клиентам.
Ранее сообщалось, что Минпромторг и Минцифры России запустили новый онлайн-сервис "Биржа импортозамещения" для прямого взаимодействия между отечественными производственными компаниями и заказчиками. Система призвана снизить бюрократические и административные нагрузки на предприятия.
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