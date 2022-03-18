"Биржа импортозамещения" стимулирует российскую экономику и поддерживает отечественный бизнес Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минпромторг России совместно с партнерами создал платформу "Биржа импортозамещения" на базе Государственной информационной системы промышленности.

Спрос на отечественную промышленную продукцию продукцию значительно увеличился с начала действия санкций. Новый онлайн-сервис позволяет российским производителям быстрее заместить санкционную продукцию, а бизнесу легче найти отечественный аналог, что позволит избежать дефицита любых товаров.

С помощью "Биржи импортозамещения" бизнес может опубликовать запрос на приобретение отечественной продукции, а поставщики могут направить свои коммерческие предложения без затрат на посредников.

В Нижегородской области также имеется региональный перечень импортозамещения и соответствующий центр. В настоящее время в списке более 4 тысяч наименований продукции.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, перечень отрабатывается по трем основным направлениям: взаимодействие с производителями, способными изготавливать аналоги зарубежных компонентов в регионе и в стране, поиск необходимой продукции в странах-партнерах, а также содействие в организации новых производств на базе предприятий, выпускающих схожую продукцию.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что перечень - это не только список потребностей, но и реальная возможность на основе уже имеющихся, но "нераскрученных" разработок запустить новое производство.

Таким образом, "Биржа импортозамещения" позволяет отечественным предпринимателем выйти на новый уровень развития.

На федеральной платформе с 14 марта работают уже 4 тысячи новых поставщиков, было сформировано 80 тысяч ценовых запросов, а сумму сделок составила почти 2,5 млрд рублей.