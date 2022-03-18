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Около 16 тысяч новых светильников будет установлено в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, 16 тысяч новых уличных светильников позволят осветить около тысячи территорий, в которых никогда не было освещения.
Кроме того, порядка 3,5 тысяч светильников будет заменено на территории нижегородских детских садов и школ.
Работы планируется начать летом этого года, а закончить в 2023 году.
Также Юрий Шалабаев рассказал, что в Нижнем Новгороде процент освещенности после установки в прошлом году 65 тысяч новых светильников составляет 98%. Новое энергосберегающее оборудование позволяет экономить городскому бюджету порядка 7,7 млн рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что нижегородские опоры освещения будут защищены от рекламы сеткой-рабицей.
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