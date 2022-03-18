Ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлены до 25 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ограничения на полеты в города на юге России продлены до 25 апреля. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, запрет распространяется на аэропорты в городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

При этом российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее Росавиация приостановила полеты в города на юге России до 19 апреля.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.