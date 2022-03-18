Ремонт Чкаловской лестницы начался после зимы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ремонт Чкаловской лестницы начался после зимы. Об этом пишет ИА "Время Н".

Согласно информации, на Чкаловской лестнице рабочие начали штукатурить трещины, появившиеся после зимы. Также проводится окраска ограждений.

Напомним, что Чкаловская лестница была открыта 1 августа 2021 года после двухлетней реконструкции. Были заменены все разрушенные ступени, при этом удалось сохранить два исторических пролета. Также была отремонтирована кирпичная кладка наружной и внутренней стен, заменены железобетонные конструкции, усилены подпорные стены, установлены ливневые и водосборные колодцы системы водоотведения.

18 марта этого года на ней прошел флешмоб "8 лет вместе", посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.