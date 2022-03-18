Ежедневные вылеты из нижегородского аэропорта в Сочи запланированы в мае Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ежедневные вылеты из нижегородского аэропорта в Сочи запланированы в мае. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Согласно информации, в настоящее время полеты по этому маршруту выполняет авиакомпания Nordwind пять раз в неделю - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

В конце мая к полетам по этому направлению планируют приступить еще два перевозчика: "Уральские авиалинии" и Red Wings.

Так, "Уральские авиалинии" будут выполнять вылеты по понедельникам, вторникам и субботам, а другой авиаперевозчик Red Wings – три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.