Выксунский завод ОМК победил в номинации "Синергия искусства и промышленности" Бизнес

Фото: пресс-служба предприятия

Выксунский завод Объединенной металлургической компании (ОМК) победил в номинации "Синергия искусства и промышленности" в рамках Акселератора по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, победе завода предшествовал инспекционный тур экспертов в Выксу.

Отмечается, что эксперты Акселератора высоко оценили работу предприятия с туристами, содержательность маршрутов и их культурно-познавательный потенциал.

В 2018 году завод ОМК в Выксе одним из первых в отрасли начал развивать промышленный туризм. В настоящее время на предприятии уже действуют 4 основных маршрута и маршруты, адаптированные для людей с инвалидностью.

На экскурсиях туристы знакомятся с производством нефтегазопроводных труб, железнодорожных колес, с индустриальным стрит-арт парком, открытом на территории предприятии. Также большое внимание уделяется и историческому наследию и культурными объектами Выксы, которые появились при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" в рамках "Выкса-фестиваля".

Завод возобновил проведение экскурсий после коронавирусных ограничений. Уже возможно посещение в группах до 15 человек при условии соблюдения масочного режима. Более подробно об экскурсиях можно узнать на сайте предприятия.

По словам менеджера по промышленному туризму выксунского завода ОМК Ларисы Малофеевой, Выксунский завод ОМК – амбассадор промышленного туризма.

Она также отметила, что завод получил рекомендации Агентства стратегических инициатив по документационному обеспечению визитов и оформлению технологических карт маршрутов и познакомился с практиками других предприятий, в том числе из-за рубежа.

"Наш опыт интересен коллегам со всей России. Мы открыто делимся особенностями организации экскурсий, рассказываем об обеспечении безопасности и о продвижении продуктов на туристическом рынке. При этом мы постоянно совершенствуем свою работу", - сказала Лариса Малофеева в заключение.