Сотрудники нижегородских предприятий, приостановивших работу, смогут временно трудоустроиться в другую компанию Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудники нижегородских предприятий, приостановивших работу, смогут временно трудоустроиться в другую компанию. Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

Согласно информации, воспользоваться этим механизмом могут нижегородцы, находящиеся в режиме неполного рабочего времени, в простое, в отпуске без сохранения зарплаты либо заявлены к увольнению. При этом работодатель должен официально заявить о ситуации на предприятии через цифровую платформу "Работа в России".

Как рассказала руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина, для перевода на другую работу потребуется письменное согласие сотрудника, которому Центр занятости населения направит список вакансий с указанием должности, профессии, специальности, условий труда и его оплаты. Граждане могут заключить срочный трудовой договор на любой срок вплоть до конца 2022 года.

Отмечается, что действие основного договора в этом случае будет приостановлено.

Получить подробную консультацию о возможности временного трудоустройства можно в центрах занятости населения. С адресами и телефонами центров занятости можно ознакомиться на сайте управления по труду и занятости населения Нижегородской области.

Напомним, что около 5,7 тысяч человек в Нижегородской области отправлены в вынужденный простой.

Ранее сообщалось, что более 700 млн рублей выделено на организацию временных и общественных работ в Нижегородской области.