Правила подачи документов в нижегородскую "Школу 800" опубликуют к середине мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Правила подачи документов в нижегородскую "Школу 800" будут опубликованы к середине мая. Об этом руководитель образовательного центра "Школа 800" Марк Сартан заявил в ходе прямого эфира, который прошёл в рамках федерального проекта "Объясняем.рф". Спикер ответил на основные вопросы родителей о новой нижегородской школе.

Он отметил, что первый этап подачи документов – электронный прием заявок. После онлайн-регистрации пользователь получит уведомление об очной подаче заявления.

"Когда вы в назначенное время принесете оригиналы всех необходимых документов, считайте, что это и есть зачисление", – пояснил Марк Сартан.

Также руководитель учебного заведения отметил, что, так как "Школа 800" не муниципальная, по закону она не может быть прикреплена ни к одному из микрорайонов Нижнего Новгорода.

"Школа не должна становиться учебным заведением для элиты. Набор детей во все корпуса учебного заведения будет проходить на общих основаниях", – подчеркнул Марк Сартан.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в "Школу 800" не будут набираться выпускные и предвыпускные классы, чтобы дети накануне ЕГЭ и ОГЭ не меняли образовательный вектор. Исключением станет только корпус в Верхних Печёрах, где будет сформировано два 10-х класса с профуклоном - медицинским и технологическим.

При этом педагогический состав будет сформирован летом, чтобы не нарушать работу тех педагогов, которые заняты в образовательном процессе других учебных заведений. Кадры для школы подбирают специалисты КУПНО.