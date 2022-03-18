Строительство металлообрабатывающего производства стартует в Володарске во втором квартале 2022 года

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Вендинговый пункт ЭкоПоинт

Вендинговый пункт ЭкоПоинт

Фото: с сайта ecopoint.tech

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Резидент ТОСЭР "Володарск" - ООО "АйронТех" - планирует во втором квартале 2022 года приступить к строительству производственного комплекса по высокоточной обработке листового металла. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В настоящее время ведётся проектирование будущего завода. Отмечается, что предприятие будет работать в формате контрактного производства полного цикла. Так, оно будет производить различные виды механической обработки металла - лазерную резку, гибку, сварку, порошковую окраску и сборку.

Общий объём инвестиций в проект превысит 76 млн рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

На предприятии будет производиться оборудование для компании "ЭкоПоинт", резидента фонда "Сколково". Она занимается созданием и выводом на рынок "умного" вендингового оборудования для сбора вторсырья от населения за вознаграждение - пластиковых бутылок, алюминиевых банок, макулатуры. Это будут автоматизированные пункты с использованием искусственного интеллекта.

Как отметили в Корпорации развития Нижегородской области, "АйронТех" реализует очень нужный для страны импортозамещающий проект в сфере металлообработки. К тому же, первой выпускаемой продукцией завода будут высокотехнологичные аппараты для сбора вторсырья, которые могут стать важной частью системы вторичной переработки отходов.

Как рассказал генеральный директор компаний "АйронТех" и "ЭкоПоинт" Антон Турченко, производственный комплекс будет достаточно универсальным, здесь можно будет изготовить практически любую вещь из листового металла - корпусные изделия, кронштейны, соединительные и крепёжные детали и многое другое.

Напомним, ООО "АйронТех" получил статус резидентов ТОСЭР в Володарске в декабре 2021 года. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской обрасли в конце декабря одобрил заявку на выделение компании земельного участка площадью 23 тыс. кв.м под строительство завода.

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Теги:
Володарск ТОСЭР
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