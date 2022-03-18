Пасхальные богослужения пройдут 23 и 24 апреля в почти 70 храмах Нижнего Новгорода

Фото:
Пасхальные богослужения пройдут в ночь на 24 апреля в 69 храмах Нижнего Новгорода. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.
Согласно информации, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 23 апреля в 23:15 возглавит торжественное служение в кафедральном соборе Александра Невского.
Также в ночь с 23 на 24 апреля и в сам день Светлого Христова Воскресения праздничные богослужения пройдут в храмах и монастырях Нижнего Новгорода.
Список храмов и график Пасхальных богослужений можно посмотреть по ссылке.
Кроме того, митрополит Георгий возглавит традиционный общегородской Пасхальный крестный ход, который начнётся 24 апреля в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля.
Маршрут шествия: ул. Б.Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – храм Рождества Иоанна Предтечи – ул. Рождественская – Благовещенский монастырь.
На протяжении всего пути крестный ход будет сопровождаться колокольным звоном и пасхальными песнопениями.
По окончании крестного хода в Благовещенском мужском монастыре все участники праздника смогут попробовать пасхальные угощения.
Ранее сообщалось, что Пасхальный хоровой собор состоится в Александро-Невском кафедральном соборе 28 апреля.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+